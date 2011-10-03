《台湾利率预测》10月短票利率区间料持平上期,央行暂停升息但不松手

* 10月短票利率区间低位料在0.86-0.88%,大致持平上期

* 央行暂停升息,但仍持续拉抬隔夜拆款利率

* 短票发行进入传统旺季,但第四季景气或走弱

记者 张雅菁/高洁如

路透台北10月3日电---在央行暂停升息後,交易人士认为,10月提存期短票利率大致将维持上期的区间0.86-0.88%,预料央行将适时调节短钱供给水位,但在央行仍持续拉升隔拆利率水准之际,短票利率暂乏下行空间.

市场人士指出,央行委托大型银行代为拆进隔夜资金的利率,在维持于0.388%近一个月不动後,今日反而在升息後调升至0.389%,反应出央行仍不乐见利率反向走跌,资金水位暂时可能也不易显着转松,这一点可以先观察未来两周央行182天期存单的发行比重,若减少则为偏松讯号.

路透周一访查五家金融机构所作预估中值显示,10月提存期金融同业间主要成交利率低位将持平于上月的0.85%,主要为短天期,高位则料在0.90%.

交易商表示,上周五短票利率一度触及0.90%的近期高点,主因营业税暂缴的季节性因素所造成,预料10月份不易再有这样的高利率出现.

"接下来是紧是松就看央行的那一把尺,之前都抓很紧,但现在也会有松的时候,"一大型票券商人士称.

此外,短票发行量部份,票券商人士指出,依往年历史,10月及11月多会提升;不过,今年还须观察的重点还有股市趋弱与经济成长趋缓,可能影响筹资成长力道.

央行上周四如预期宣布暂停升息,维持指标重贴现率于1.875%不变.而央行总裁彭淮南同时指出,流动性仍充足,将会持续发行长天期存单.[ID:nCT0478933]央行翌日亦宣布维持三种天期存单利率不变,30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行总裁彭淮南并指出,台湾银行业的流动性没有问题,内部的金融情势相当稳定,央行未来将续以标售一年期、以及30,91,182天期存单,以冲销市场的资金.

外资及陆资在台股累计9月份卖超786.80亿台币,为连续第五个月卖超.台股加权股价指数第三季累计收挫16.5%,为2008年第四季以来最差表现.[TW-STX-CMN]

10月提存期依据目前计算,期间共有约3.17兆台币的央行存单到期,另有约450亿台币公债还本付息、250亿台币的国库券到期.

至于紧缩因素,10月20日将发行400亿台币公债,31日将发行250亿台币的国库券.另央行料将在旬初例行标售1,000亿台币的一年期存单.[ID:nCT0479121]

以下为各金融机构对10月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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国际票券 0.85 0.87

中华邮政 0.86 0.90

公股银行 0.86 0.88

民营银行 0.86 0.88

中华票券 0.85 0.88

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预估中值 0.86 0.88 (完)

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