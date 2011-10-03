〔欧元债市〕德债上涨,欧债危机进展缓慢令投资人避险情绪再起

路透伦敦10月3日电---德国公债期货周一上涨;投资人认为鲜有迹象显示欧洲决策者对于解决债务危机趋于达成共识,而希腊想达成纾困条件似有困难,投资人因而追捧避险的德国公债.

上周欧洲领导人力图跨大欧元区纾困基金规模的努力,令股市和风险资产为之一振 ,不过确切的行动计划进展缓慢,让投资人避险情绪再起,推高了德债.