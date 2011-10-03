〔台湾央行〕共发行2,818.5亿台币存单,发行馀额增加35亿

路透台北10月3日电---台湾央行周一表示,今日共发行2,818.5亿台币存单.相较存单到期金额2,783.5亿,存单发行馀额增加35亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期2,215.5亿台币,利率为0.87%;91天期406亿台币,利率为0.93%;182天期197亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行703.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆5,400.3亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为429亿台币;至周日,累计超额准备为2,305亿,加计前期1%的超额准备为3,500亿台币.(完)