〔台湾汇市〕台币兑美元收跌8.1分,因希腊难达减赤目标

路透台北10月3日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌8.1分,再创九个半月来收盘低位.受到希腊政府恐无法有效达成减赤目标、国际美元持续反弹以及台股下挫两百馀点,均使台币走势疲弱.

汇银人士指出,早盘外资汇出,令台币曾触及近10个月来盘中低位,但于30.67元附近,有出口商和央行的美元卖盘守候,因此部份外商银行在测试多次未果後,由买转卖美元以获利了结,令台币跌幅逐渐缩小.

"虽然场上大多是long(作多)美元,但追高容易受伤,大家还是小心为上,"一位本地银行人士称.

他们表示,尽管台币後市看空,但外商银行追价动能不足,除非欧债有进一步消息释出,抑或是台股有效跌破前次波段低位,台币才有可能脱离整理区间,明日交易区间先看30.55-30.75元间,并密切关注台股及韩元走势.

另外,台湾央行周一于送交立法院的业务报告中表示,将密切注意汇市及外资动向,若有过度双向的升贬或失序,将维持汇市稳定.此外,央行也强调,台币汇率相对稳定,可减少对外贸易的汇率风险并促进对外贸易.[ID:nCT0480227]

台币兑美元盘中曾触及30.672,前次低位出现在2010年12月9日,报30.706元.另外,台币前次收盘低位则出现在2010年12月22日,报30.605元.

台湾加权指数.TWII今日收盘下挫2.93%至7,013.97点;外资及陆资在台股扩大卖超130.76亿台币,已连续二日卖超,上交易日为卖超21.55亿.[ID:nCT0480121]

东京汇市中,欧元EUR=周一跌至八个月低位,受宏观基金卖盘打击,欧元料将进一步下跌,此前希腊政府表示,希腊将无法达成几个月前协商纾困案时设立的赤字目标.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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