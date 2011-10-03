《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月3日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧元/美元周五承受日渐沉重的下跌压力,已跌落至今年走势的78.6%回档位,即1.3305水平.欧元/美元本周料将开始恢复跌势.
上周的调整走势甚至未能触及5月以来走势的23.6%回档位,令关注焦点/压力均位于下档.重要短期阻力位料在9月中旬高位1.3937,由于在此受限,我们的看跌看法依然根深蒂固.初步阻力位在下跌趋势线1.3602,下一道阻力位料在上周高位1.3690.倘若欧元/美元跌破1.3300,预示其将再度跌向2010年低位1.2860.我们预料欧元/美元的长期目标位在1.20.
美元/日圆:美元/日圆已略微反弹,正上探55日移动均线切入位77.19.之後上涨目标位在7月中旬低点78.45,五个月下跌趋势线77.77,以及5月低位79.57,预料美元/日圆难以突破79.57水平.重要阻力位依然是2007-2011年下跌趋势线(位于80.61/81.10),以及55周移动均线切入位.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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