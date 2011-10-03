《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

欧元/美元:欧元/美元周五承受日渐沉重的下跌压力,已跌落至今年走势的78.6%回档位,即1.3305水平.欧元/美元本周料将开始恢复跌势.

上周的调整走势甚至未能触及5月以来走势的23.6%回档位,令关注焦点/压力均位于下档.重要短期阻力位料在9月中旬高位1.3937,由于在此受限,我们的看跌看法依然根深蒂固.初步阻力位在下跌趋势线1.3602,下一道阻力位料在上周高位1.3690.倘若欧元/美元跌破1.3300,预示其将再度跌向2010年低位1.2860.我们预料欧元/美元的长期目标位在1.20.