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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 15:51 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶挫低2.7%,市场信心疲弱

路透东京10月3日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一下跌2.7%,此前曾上涨多达3%.油价及股市下跌抑制了市场人气,部分投资人甚至认为期胶可能进一步跌破关键支撑位300日圆.

TOCOM指标3月期约<0#2JRU:>下跌8.2日圆,至每公斤302.6日圆,远低于25日移动均线切入位350日圆.

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