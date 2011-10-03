〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶挫低2.7%,市场信心疲弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月3日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一下跌2.7%,此前曾上涨多达3%.油价及股市下跌抑制了市场人气,部分投资人甚至认为期胶可能进一步跌破关键支撑位300日圆.
TOCOM指标3月期约<0#2JRU:>下跌8.2日圆,至每公斤302.6日圆,远低于25日移动均线切入位350日圆.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。