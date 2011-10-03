〔路透基点〕中国德益齐租赁签定14.9亿元人民币贷款案--RLPC

路透香港9月30日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士称,机械设备租赁商中国德益齐租赁9月21日签署一项14.9亿元人民币三年定期贷款.

中国银行为委托主办行及代理行,承贷8.90亿元人民币.中国工商银行为共同主办行,承贷4亿元人民币.交通银行为参贷行,承贷2亿元人民币.

贷款利率为中国人民银行(PBOC)基准利率的102%.贷款将按季等额偿还.

贷款由母公司德国租赁企业Deutsche Sparkassen Leasing提供担保.贷款资金用于采购租赁设备.

中国德益齐租赁4月办理6亿人民币三年定期贷款案.独家委托主办行及簿记管理人Natixis.贷款利率为中国人民银行(PBOC)的一至三年期利率100%.承诺费用为25个基点.该贷款亦由母公司提供担保.(完)