〔欧洲汇市〕避险气氛打击英镑兑美元下跌,观望PMI调查数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦10月3日电---英镑兑美元周一下跌,欧洲金融业体质疑虑增温,引发更多削减风险动作,而英国最快本周推出更多货币宽松措施的可能性,亦压抑英镑走势.
拥有大量希腊贷款曝险的法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR)股价大跌,法国及比利时财长准备会谈讨论改善Dexia财务状况.希腊未能达成减赤目标的消息,亦重创风险意愿.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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