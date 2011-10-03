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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 16:11 BJT

〔欧洲汇市〕避险气氛打击英镑兑美元下跌,观望PMI调查数据

路透伦敦10月3日电---英镑兑美元周一下跌,欧洲金融业体质疑虑增温,引发更多削减风险动作,而英国最快本周推出更多货币宽松措施的可能性,亦压抑英镑走势.

拥有大量希腊贷款曝险的法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR)股价大跌,法国及比利时财长准备会谈讨论改善Dexia财务状况.希腊未能达成减赤目标的消息,亦重创风险意愿.

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