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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 17:01 BJT

〔台湾央行〕称若升贬过度或失序会维持汇市稳定,其有助促进对外贸易

路透台北10月3日电---台湾央行在周一送交立法院的业务报告中表示,将密切注意汇市及外资动向,若有过度双向的升贬或失序,将维持汇市稳定.此外,央行也强调,台币汇率相对稳定,可减少对外贸易的汇率风险并促进对外贸易.

台湾央行总裁彭淮南周三将赴立法院进行业务报告.按往例中央银行会提前送交一份业务报告书予立法委员参考.(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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