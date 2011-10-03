〔台湾央行〕称若升贬过度或失序会维持汇市稳定,其有助促进对外贸易

路透台北10月3日电---台湾央行在周一送交立法院的业务报告中表示,将密切注意汇市及外资动向,若有过度双向的升贬或失序,将维持汇市稳定.此外,央行也强调,台币汇率相对稳定,可减少对外贸易的汇率风险并促进对外贸易.