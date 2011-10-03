〔台湾央行〕称若升贬过度或失序会维持汇市稳定,其有助促进对外贸易

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月3日电---台湾央行在周一送交立法院的业务报告中表示,将密切注意汇市及外资动向,若有过度双向的升贬或失序,将维持汇市稳定.此外,央行也强调,台币汇率相对稳定,可减少对外贸易的汇率风险并促进对外贸易.
台湾央行总裁彭淮南周三将赴立法院进行业务报告.按往例中央银行会提前送交一份业务报告书予立法委员参考.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选