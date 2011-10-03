〔台湾央行〕会维稳汇市过度升贬,分析师认为央行利率或按兵不动(更新版)

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* 汇市双向过度的升贬,都会进场维持秩序

* 汇市稳定可促进对外贸易

* 分析师认为央行可能维持利率不变但有降息风险

路透台北10月3日电---台湾央行在周一送交立法院的业务报告中表示,汇市若有"双向"的过度升贬情况,将进场维持汇市稳定.这也有助减少厂商的汇兑风险,并促进对外贸易.

台湾央行总裁彭淮南周三将赴立法院进行业务报告.按往例中央银行会提前送交一份业务报告书予立法委员参考.

由于短期内台币走贬速度很快,引发外界对央行的批评声浪,称其"阻升不阻贬".台币兑美元TWD=TP在9月中旬过後大幅走贬,若以8月31日台币兑美元汇价收在29.020计,至今日收盘价30.587计,台币已贬值了5.4%.

此外,央行也表示,由于国际景气不确定性很高,加以通膨预期减低,因此在第三季的理监事会议中决定维持利率不变.

央行甫于上周四(29日)宣布重贴现率维持在1.875%不变,暂时停止了连续五度的升息循环.

花旗集团周一亦调降了台湾今、明年的经济成长率至4.8%及4.6%,通膨率预估在1.3%及1.5%.

花旗首席经济学家郑贞茂说,预期台湾央行今、明年全年都将维持重贴现率在1.875%不变,不过,若有单季的经济成长率因外部因素降至接近3%、甚至3%以下,则央行就会考虑降息的可能.

"而且目前看来,这个(降息)的可能性还不低,"郑贞茂说.

台湾央行同时也在业务报告中强调,依据中央银行法第二条及第34条,央行将维持汇市的稳定.

中央银行法第二条罗列出央行的经营目标是:一、促进金融稳定;二、健全银行业务;三、维护对内及对外币值之稳定以及第四:在前列目标范围内,协助经济之发展.

央行法第三十四条则是:央行得视对外收支情况,调节外汇供需,以维持有秩序之外汇市场.(完)