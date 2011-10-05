〔新债招标〕台湾台电10年期有担债以1.61%定价--标售文件

路透台北10月5日电---台湾最大公司债发行单位--台电周三公布10年期有担保公司债以1.61%定价,落在市场预期区间1.60-1.65%的低端,较前次标售的1.65%低4个基点.

另根据台电的标售文件,七年期债券以1.48%定价,落在市场预期1.45-1.50%的中间,较前次标售的1.51%低约3个基点;久未标售的五年期债券以1.30%定价,落在市场预期1.25-1.30%的高端.

标售文件指出,五、七年与10年券各发行75、30及70亿台币,总共发行175亿台币,较预计发行总额120亿台币增量逾45%.

台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)