〔新债招标〕台湾台电10年期有担债以1.61%定价--标售文件

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透台北10月5日电---台湾最大公司债发行单位--台电周三公布10年期有担保公司债以1.61%定价,落在市场预期区间1.60-1.65%的低端,较前次标售的1.65%低4个基点.
另根据台电的标售文件,七年期债券以1.48%定价,落在市场预期1.45-1.50%的中间,较前次标售的1.51%低约3个基点;久未标售的五年期债券以1.30%定价,落在市场预期1.25-1.30%的高端.
标售文件指出,五、七年与10年券各发行75、30及70亿台币,总共发行175亿台币,较预计发行总额120亿台币增量逾45%.
台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类