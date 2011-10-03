〔伦敦美债〕ISM数据公布之前公债收益率下跌,希腊仍是关注焦点

路透伦敦10月3日电---美国公债收益率(殖利率)周一在欧洲交易时段下跌,如果本周公布的数据证实美国经济持续艰困,美债收益率则有望测试新低;与此同时,希腊或无望满足纾困计划中设定的条件,加剧投资人对欧元区的担忧.

10年期美债价格US10YT=RR上涨,推低收益率2.9个基点至1.89%,但与9月触及的至少60年来最低点1.67%仍有距离.