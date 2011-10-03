〔台湾货币市场〕提存期最後一日资金转松,短率全面走滑(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 提存期最末日资金趋松

* 短率因资金走松而回落

* 央行调高代收隔夜资金利率0.1基点

记者 高洁如

路透台北10月3日电---台湾银行间短期利率周一走滑,虽然今日是提存期的最後一个交易日,但因银行间积数准备多已就绪,且度过了季底最後一日,资金转松,令拆款及短票利率双双滑落.

有趣的是,央行在上周宣布维持官方利率不变,但今日还逆势调高了委托银行代收隔夜资金利率0.1基点至0.389%.市场人士指出,这显示了央行对市场资金并不希望其太过宽松,且还是有意改正短率偏低的现象,只是调高速度将会非常缓和.他们并认为,央行这动作对市场的利率并不致于有什麽影响.

"今天松起来了,大家的利率都有走低,"一本地金控银行调度人士称.他们并表示,尤其是一周的拆款利率今日承做水位全面下滑,交易人士估下滑幅度约达3-4基点.

台湾央行在上周四理监事会议决定重贴现率维持在1.875%不变,而三种天期存单利率也都维持不动,目前30天期存单利率在0.87%.

稍早央行也宣布了本周五(7日)将标售一年期存单,金额1,000亿台币,下周二(11日)发行.[ID:nCT0480101]

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,同于上日;区间为0.296-0.850%,上日在0.295-0.850%.

2-7天拆款利率区间在0.389-0.85%,上日在0.388-0.890%.

**短票利率回跌**

短票部份,由于银行间的资金转为宽松,金融同业间承作的30天期内短票主要利率全面走跌,今日落在0.87%,上日在至0.88-0.90%.

央行今日存单发行金额为2,818.5亿台币.[TW/MMTCN]而今日提存期最後一天有2,783.5亿央行存单到期挹注.

今日後央行存单到期依序为:周二31亿、周三1,603亿、周四1,232亿、周五4,293.8亿.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负265亿台币,累计超额准备为2,040亿台币,加计前期1%的超额准备为3,235亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周一持稳于近期区间.月初投信、寿险资金陆续回流,交易商资金调度已不若此前困难,但仍无助于RP利率回落.

资金调度人士指出,今日是本提存期的最後一个交易日,银行间大多提前完成调度,市场资金供应平稳,惟央行上调隔夜代收拆款利率,以及上周五为应急而调升利率的交易商若到期续作,对成交利率的议价空间有限,均使RP利率难见下滑迹象.

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金利率上调至0.389%,原在0.388%.

展望本周,交易商表示,市场暂无重大宽松及紧缩因子,加上月初资金逐渐回流,预料附买回利率将可望持稳.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%.(完)