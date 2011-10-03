〔投行观点〕瑞银调降一个月及三个月金价和银价预估

路透10月3日电---瑞银调降期未来一个月及三个月的金价预估,并称从市场最近动能减缓的情形来看,该银行此前的金价预估过高.

瑞银将其未来一个月金价预估由每盎司1,950美元下修至1,775美元,未来三个月金价预测由每盎司2,100美元砍至1,950美元.

瑞银认为银价将保持大幅震荡走势,但也下修了对银价的短期预估.

该行将未来一个月的银价预估由每盎司46美元降至32美元,未来三个月银价预测由先前的每盎司50美元减至35美元.

"我们认为银价已经严重受创,有些跌势已经难以复原.银价在5月份大幅回落之後,投资者群组就已经缩减.近期银价崩跌後,群组就更小了."瑞银说.(完)