〔投行观点〕瑞银调降一个月及三个月金价和银价预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月3日电---瑞银调降期未来一个月及三个月的金价预估,并称从市场最近动能减缓的情形来看,该银行此前的金价预估过高.
瑞银将其未来一个月金价预估由每盎司1,950美元下修至1,775美元,未来三个月金价预测由每盎司2,100美元砍至1,950美元.
瑞银认为银价将保持大幅震荡走势,但也下修了对银价的短期预估.
该行将未来一个月的银价预估由每盎司46美元降至32美元,未来三个月银价预测由先前的每盎司50美元减至35美元.
"我们认为银价已经严重受创,有些跌势已经难以复原.银价在5月份大幅回落之後,投资者群组就已经缩减.近期银价崩跌後,群组就更小了."瑞银说.(完)
--编译 李婷仪;审校 白云
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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