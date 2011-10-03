《综述》美国制造业扩张步伐快于预期,或有助于避免新一波衰退

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国制造业扩张速度快于预期
* 9月制造业聘雇活动升温,但新订单疲弱
* 汽车销售料自8月起加速
* 报告暗示经济可能躲过新一波衰退
路透华盛顿10月3日电---美国制造业9月加速成长,因生产及聘雇活动升温,这暗示制造业可望协助整体经济免于探向新一波衰退.
周一公布的其他数据为疲弱的美国经济复苏捎来更多好消息,其中新车需求延续强劲态势,建筑支出在8月意外回升.
"这听起来完全不像是经济已经躺平,仍旧向前迈进.但不应该把方向和速度混为一谈."宾州Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示.
制造业背负着整体经济回升的重责大任,9月呈现连续第26个月扩张,制造业报告暗示产出可望免于急冻.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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