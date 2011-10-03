《综述》美国制造业扩张步伐快于预期,或有助于避免新一波衰退

* 美国制造业扩张速度快于预期

* 9月制造业聘雇活动升温,但新订单疲弱

* 汽车销售料自8月起加速

* 报告暗示经济可能躲过新一波衰退

路透华盛顿10月3日电---美国制造业9月加速成长,因生产及聘雇活动升温,这暗示制造业可望协助整体经济免于探向新一波衰退.

周一公布的其他数据为疲弱的美国经济复苏捎来更多好消息,其中新车需求延续强劲态势,建筑支出在8月意外回升.

"这听起来完全不像是经济已经躺平,仍旧向前迈进.但不应该把方向和速度混为一谈."宾州Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示.