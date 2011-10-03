澳新经济指标预测--10月4日-10月11日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------10月3日当周-----------------------------
10月4日(二)
0030 澳洲建筑许可 8月 +1.0% +1.0%
民间房屋建筑许可 -- -0.2%
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 顺差19.00 顺差18.26
进口 -- -1%
出口 -- -1%
0330 澳洲央行利率决定 10月 4.75% 4.75%
10月5日(三)
0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.5%
10月6日(四)
无重要数据公布
10月7日(五)
无重要数据公布
-----------------------------------10月10日当周-----------------------------
10月10日(一)
0030 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 9月 -- -0.5%
报纸招聘广告(较前月) -- -3.0%
10月11日(二)
2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心 10月 -- +8.1%
(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。