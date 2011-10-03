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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 06:26 BJT

《日本重要政经日程》--10月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月3日(一)

2350 - 9月货币基础.

10月4日(二)

-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会

0120 - 六个月期政府贴现债券标售.

0130 - 10年期公债标售.

0130 - 8月受薪者收入数据.

0430 - 政府为首的专家小组就如何防止核能意外举行首次会议.

企业面:

-- - Panasonic社长大坪文雄在CEATEC电子展发表主旨演说.

0230 - 日产汽车(7201.T)营运长志贺俊之与三菱汽车(7211.T)在CEATEC举行新闻发布会.

0600 - Seven & I Holdings (3382.T)公布第二季业绩.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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