《日本重要政经日程》--10月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月3日(一)
2350 - 9月货币基础.
10月4日(二)
-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久举行记者会
0120 - 六个月期政府贴现债券标售.
0130 - 10年期公债标售.
0130 - 8月受薪者收入数据.
0430 - 政府为首的专家小组就如何防止核能意外举行首次会议.
企业面:
-- - Panasonic社长大坪文雄在CEATEC电子展发表主旨演说.
0230 - 日产汽车(7201.T)营运长志贺俊之与三菱汽车(7211.T)在CEATEC举行新闻发布会.
0600 - Seven & I Holdings (3382.T)公布第二季业绩.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。