《综述》希腊问题撼动全球金融市场,国际借款人陷入长考

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 希腊将无法达成赤字目标,经济将萎缩
* 第二套纾困计画生疑
* 银行股重挫,因担心将进行更大规模减记
* 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称准备杠杆运用纾困基金
路透雅典10月3日电---尽管希腊祭出更进一步的缩减成本措施,但承认今年将无法达成财政赤字目标,这引发周一股市爆发剧烈卖压,并令人对第二套国际纾困计画产生新的质疑.
从雅典传来的坏消息让债务违约的阴影进一步迫近,并让在卢森堡开会的欧元区财经首长们面临压力,他们正讨论解决欧元区主权债务危机的後续措施.
欧洲银行股.SX7P跌势惨重,因担心民间债券持有人可能被迫吸收更多的亏损,高于7月时达成的希腊纾困协议,因该协议是基于较为乐观的成长预估所制定.
表现最差的银行股为法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR),股价大跌10%,因市场担心该公司持有的庞大希腊曝险,且穆迪稍早称流动性的问题可能导致Dexia评等遭下调.
希腊周一送交国会的预算草案显示,当前年度的财政赤字将相当于国内生产总值(GDP)的8.5%,远高于希腊与欧盟/国际货币基金组织(IMF)达成纾困协议时所要求的7.6%,而此一比例也是未来欧盟是否继续拨付援助款的重要指标.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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