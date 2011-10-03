《综述》希腊问题撼动全球金融市场,国际借款人陷入长考

* 希腊将无法达成赤字目标,经济将萎缩

* 第二套纾困计画生疑

* 银行股重挫,因担心将进行更大规模减记

* 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称准备杠杆运用纾困基金

路透雅典10月3日电---尽管希腊祭出更进一步的缩减成本措施,但承认今年将无法达成财政赤字目标,这引发周一股市爆发剧烈卖压,并令人对第二套国际纾困计画产生新的质疑.

从雅典传来的坏消息让债务违约的阴影进一步迫近,并让在卢森堡开会的欧元区财经首长们面临压力,他们正讨论解决欧元区主权债务危机的後续措施.

欧洲银行股.SX7P跌势惨重,因担心民间债券持有人可能被迫吸收更多的亏损,高于7月时达成的希腊纾困协议,因该协议是基于较为乐观的成长预估所制定.

表现最差的银行股为法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR),股价大跌10%,因市场担心该公司持有的庞大希腊曝险,且穆迪稍早称流动性的问题可能导致Dexia评等遭下调.