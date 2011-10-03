〔全球航运〕波罗的海船运指数连五日下跌,後市偏弱

路透伦敦10月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第五日下跌,船运业务放缓及衰退疑虑打压人气.

经纪商表示,船运供应成长超过商品需求,料将在未来几个月抑制乾散货运价,全球经济面临愈来愈多的挑战则加重其阻力.

波罗的海乾散货运价指数下滑13点或0.68%,至1,886点.上个月指数升至九个月来最高水准.

"市场在盘整,目前几乎是没有方向的,"巴克莱资本的铁矿石暨货运交易商Richard Lee表示.

经纪商指出,本周乾散货船运料因中国假期而持续迟缓.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周一下跌2.33%,海岬型船舶日平均获利为25,856美元,为连续第五个交易日下滑.

每日平均获利上个月曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨0.93%,该型船舶平均获利为13,946美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)