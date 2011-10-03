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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 07:04 BJT

全球外汇市场10月4日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月4日(二)

-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳及经济财政大臣古川元久召开记者会

0030 - 澳洲8月建筑许可

0030 - 澳洲8月民间房屋建筑许可

0030 - 澳洲8月商品/服务贸易收支及进出口数据

0130 - 日本8月加班工资

0330 - 澳洲央行利率决定

0530 - 纽约联邦储备银行副总裁Carl Turnipseed在新加坡参与一场货币会议

0830 - 英国MARKIT/CIPS 9月建筑业采购经理人指数(PMI)

0900 - 欧元区8月生产者物价指数(PPI)

-- - 欧盟财长会议

-- - 荷兰国会讨论2012年预算

1145 - 美国10月1日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国10月1日当周Redbook连锁店销售

1300 - 欧洲央行(ECB)总裁特里谢在欧洲议会经济暨货币事务委员会发表谈话

1300 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)就"构思止赎回应上的政策机遇与挑战"发表谈话

1400 - 美国8月工厂订单

1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在国会联合经济委员会上发表经济前景证词

1545 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 李爽

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