全球外汇市场10月4日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月4日(二)
-- - 日本内阁会议,会後财务大臣安住淳及经济财政大臣古川元久召开记者会
0030 - 澳洲8月建筑许可
0030 - 澳洲8月民间房屋建筑许可
0030 - 澳洲8月商品/服务贸易收支及进出口数据
0130 - 日本8月加班工资
0330 - 澳洲央行利率决定
0530 - 纽约联邦储备银行副总裁Carl Turnipseed在新加坡参与一场货币会议
0830 - 英国MARKIT/CIPS 9月建筑业采购经理人指数(PMI)
0900 - 欧元区8月生产者物价指数(PPI)
-- - 欧盟财长会议
-- - 荷兰国会讨论2012年预算
1145 - 美国10月1日当周ICSC/高盛连锁店销售
1255 - 美国10月1日当周Redbook连锁店销售
1300 - 欧洲央行(ECB)总裁特里谢在欧洲议会经济暨货币事务委员会发表谈话
1300 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)就"构思止赎回应上的政策机遇与挑战"发表谈话
1400 - 美国8月工厂订单
1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在国会联合经济委员会上发表经济前景证词
1545 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张明钧;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。