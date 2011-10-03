〔东京汇市〕日圆大涨,因希腊违约疑虑引爆避险潮

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 希腊违约疑虑打击风险胃纳及银行股
* 日圆及美元最为受惠,因交易商出脱欧元及商品货币
* 澳洲利率决议备受关注,料将维持利率不变
路透悉尼10月4日电---日圆兑欧元周二在亚洲盘徘徊在10年高位,兑美元持坚,因希腊违约疑虑带动一波避险潮,抵销了日本可能干预的担忧.
美元亦受惠于美债避险潮,美元指数升至逾八个月来最高水准.美国30年期公债收益率则重挫19个基点至2.72%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。