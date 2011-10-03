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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 06:52 BJT

〔东京汇市〕日圆大涨,因希腊违约疑虑引爆避险潮

* 希腊违约疑虑打击风险胃纳及银行股

* 日圆及美元最为受惠,因交易商出脱欧元及商品货币

* 澳洲利率决议备受关注,料将维持利率不变

路透悉尼10月4日电---日圆兑欧元周二在亚洲盘徘徊在10年高位,兑美元持坚,因希腊违约疑虑带动一波避险潮,抵销了日本可能干预的担忧.

美元亦受惠于美债避险潮,美元指数升至逾八个月来最高水准.美国30年期公债收益率则重挫19个基点至2.72%.

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