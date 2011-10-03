〔东京汇市〕日圆大涨,因希腊违约疑虑引爆避险潮

* 希腊违约疑虑打击风险胃纳及银行股

* 日圆及美元最为受惠,因交易商出脱欧元及商品货币

* 澳洲利率决议备受关注,料将维持利率不变

路透悉尼10月4日电---日圆兑欧元周二在亚洲盘徘徊在10年高位,兑美元持坚,因希腊违约疑虑带动一波避险潮,抵销了日本可能干预的担忧.