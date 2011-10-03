〔纽约汇市〕欧元/美元跌至八个半月低位,因希腊可能无法实现预算目标(更新版)

(新增文末报价表格)

* 希腊制定预算计划,预计财赤扩大

* 欧元录得逾三周最大单日跌幅

* 对冲基金资产组合中欧元空头占主导地位

路透纽约10月3日电---欧元兑美元周一跌至逾八个月最低,因在希腊称将无法实现救助计划设定的财赤目标後,对该国违约的担忧加剧.

根据电子交易平台EBS,欧元录得9月9日以来最大单日跌幅.

穆迪决定将法国-比利时金融服务集团Dexia (DEXI.BR)置于可能调降评等的观察名单中,加重市场的负面人气和避险意愿.

Dexia因其对希腊的敞口而受创,增加了国有股东考虑向其提供第二轮救助的压力.

欧元的跌势部分反应"欧盟方面还没有任何解决希腊问题的真正方案,而希腊无法实现其需要达到的削减财赤目标,"新西兰ANZ Institutional的高级交易商Alex Sinton表示.

希腊官员称,该国将无法实现其2011年预算目标,尽管其实施了撙节计划以增加收入削减未来的借贷需要,这是欧盟和国际货币基金组织(IMF)向其发放新一批援助贷款以偿还到期债务的提前条件.

没有这笔资金,希腊可能违约,市场已越来越多地消化了这种情景发生的可能性.

纽约汇市尾盘,欧元兑美元EUR=EBS下跌1.5%,报1.31919美元,盘中跌至1月中以来最低1.31820美元.

尽管如此,从技术面而言,欧元跌势看似"有些过度",ANZ的Sinton称,欧元可能逆转跌势,可能在亚洲交易时段升至1.3310美元区域.

欧元兑日圆EURJPY=EBS下挫1.6%,报101.500日圆.稍早在EBS触及至少2004年以来的低位101.400日圆.

欧元区财长周一开会,且料将给希腊施压,要求其实施认同的结构性改革,并讨论将救助基金欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化的选项.

新泽西GFT的汇市研究部董事Kathy Lien称,她对此次会议将出台任何实质性决定信心不足.

"我们预计欧盟财长不会在本周的会议上决定向希腊发放下一批贷款,且他们也无法就扩大欧洲金融稳定工具的规模达成一致,"Lien表示.

**欧元区制造业萎缩**

债务危机未显示出任何缓解迹象之时,9月欧元区制造业萎缩的幅度扩大,因新订单以2009年6月以来最快速度减少.

投资者还静待欧洲央行周四公布的利率决定.部分市场人士预计,欧洲央行将降息25个基点,并宣布新的流动性举措来支持银行业.

投机客也增加对欧元的看空押注,该趋势可能会持续.

期权市场进一步显示对长期欧元/美元卖权的买需强劲,押注欧元将走软.一年期风险逆转价差EUR1YRR=ICAP接近近期的纪录高位.

瑞士苏黎世Quaesta Capital的首席投资长Christian Von Strachwitz称,美元/欧元多头头寸上周主导其资产组合,该趋势已连续存在七周.该基金拥有30亿美元的资产.

欧元在最近一周还出现最大规模的资金流出,他补充说.

美元兑日圆JPY=EBS回落0.6%,报76.620日圆,盘中在EBS触及两周高位77.27日圆.交易商称,指令在约77.50日圆.

东京交易商还报告,宏观基金一直在增加美元多头头寸,且分析师称如果当前的欧元区危机恶化,日圆/美元可能走软,与2008年金融危机时的情况不同.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3169 1.3384 -1.61 -1.55 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.55 77.04 -0.64 -5.67 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 100.83 103.12 -2.22 -7.18 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9209 0.9079 +1.43 -1.35 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5423 1.5582 -1.02 -1.13 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0545 1.0499 +0.44 +5.80 0.9967

澳元/美元 AUD= 0.9517 0.9658 -1.46 -6.72 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2129 1.2154 -0.21 -2.87 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8537 0.8587 -0.58 -0.41 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7514 0.7603 -1.17 -3.56 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.9234 5.8625 +1.04 +1.75 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8030 7.8485 -0.58 +0.17 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9369 6.8632 +1.07 +3.38 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1416 9.1921 -0.55 +1.79 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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