《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 67.90 -3.71 -5.18 5747004
搜狐 (SOHU.O) 47.42 -0.78 -1.62 3041922
网易 (NTES.O) 36.35 -1.81 -4.74 1202354
百度 (BIDU.O) 105.16 -1.75 -1.64 11558550
亚信科技 ASIA.O 6.40 -0.98 -13.28 1188951
侨兴环球电话 XING.O 0.67 -0.07 -9.45 228673
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.31 -0.12 -1.05 4072174
联电 (UMC.N) 1.85 -0.06 -3.14 561931
日月光 (ASX.N) 4.05 -0.17 -4.03 392522
矽品精密 (SPIL.O) 4.64 -0.14 -2.93 1849207
和信超媒体 (GIGM.O) 0.86 -0.01 -1.15 251638
友达 (AUO.N) 3.77 -0.19 -4.80 629582
中华电信 (CHT.N) 33.02 +0.02 +0.06 101932
台湾国际航电 (GRMN.O) 30.60 -1.17 -3.68 1004866
香港
中华网 CHINA.O 0.90 -0.11 -10.90 137528
中国移动 (CHL.N) 47.68 -1.03 -2.11 494756
中国联通 (CHU.N) 19.36 -1.04 -5.10 876526
中国电信 (CHA.N) 60.96 -0.93 -1.50 60528
中芯国际 (SMI.N) 2.23 -0.10 -4.29 58356
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 -0.01 -0.27 1192
(完)
--整理 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。