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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 07:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月3日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 67.90 -3.71 -5.18 5747004

搜狐 (SOHU.O) 47.42 -0.78 -1.62 3041922

网易 (NTES.O) 36.35 -1.81 -4.74 1202354

百度 (BIDU.O) 105.16 -1.75 -1.64 11558550

亚信科技 ASIA.O 6.40 -0.98 -13.28 1188951

侨兴环球电话 XING.O 0.67 -0.07 -9.45 228673

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.31 -0.12 -1.05 4072174

联电 (UMC.N) 1.85 -0.06 -3.14 561931

日月光 (ASX.N) 4.05 -0.17 -4.03 392522

矽品精密 (SPIL.O) 4.64 -0.14 -2.93 1849207

和信超媒体 (GIGM.O) 0.86 -0.01 -1.15 251638

友达 (AUO.N) 3.77 -0.19 -4.80 629582

中华电信 (CHT.N) 33.02 +0.02 +0.06 101932

台湾国际航电 (GRMN.O) 30.60 -1.17 -3.68 1004866

香港

中华网 CHINA.O 0.90 -0.11 -10.90 137528

中国移动 (CHL.N) 47.68 -1.03 -2.11 494756

中国联通 (CHU.N) 19.36 -1.04 -5.10 876526

中国电信 (CHA.N) 60.96 -0.93 -1.50 60528

中芯国际 (SMI.N) 2.23 -0.10 -4.29 58356

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 -0.01 -0.27 1192

(完)

--整理 王冠中

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