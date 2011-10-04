〔金砖国家〕10月3日股汇市收盘纵览

路透10月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月3日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌3.2%,报852.24点.

中国股市:因十一长假休市.[.SSCN]

香港股市:大跌,受中资金融及地产股拖累,恒生指数跌至两年半低位,成交缩量及防御类股走强,进一步显示避险气氛增温.恒生指数.HSI收挫4.38%,报16,822.15点,恒生国企指数.HSCE收盘大跌5.71%,至8,408.26点.[.HKCN]

中国汇市:休市.[CNY/CN]

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印度股市:重挫1.84%,至一周最低收位,在其国内亦缺乏足以推动买盘的诱因下,全球经济增长疑虑令外资继续外流;Reliance Industries和银行股跌幅最深.指标BSE指数.BSESN大跌302.31点至16,151.45点,30档成份股中22档下跌.[.BO]

印度汇市:卢比兑美元收低但随着欧元的温和复苏而脱离盘中低点.然宏观经济基本面疲弱加上外资流入渐枯,令卢比前景持续黯淡.卢比兑美元INR=D2收报49.15/16,较上周四收盘价下跌0.4%,但脱离49.57的日低.印度汇市周五休市.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,291.7点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌3.23%,报672.15点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.13%,报32.5950;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.02%,报43.3000.

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巴西股市:拉美股市下跌,因希腊承认无法达成财赤目标引发疑虑,市场担心希腊可能违约,从而拖累银行业,并使全球经济放缓.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP挫跌2.93%,并跌破51,800点的支撑,收报50,791点.[ID:nN1E79220P]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元上涨,在巴西央行入市干预遏阻雷亚尔的跌势後,扳回稍早近2%的跌幅.雷亚尔兑美元BRBY升0.56%,收报1.8905,稍早贬幅曾达1.88%,至1.9160.[ID:nN1E79223T]

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南非股市:中止此前三天跌势,上涨近1%,因兰特疲弱提振矿业股.盘中股市一度跌近2%,但美国制造业数据优于预期,暂时纾解了部分疑虑,从而拉抬股市.但交易商称股市前景依旧疲弱,投资者关注欧债危机发展.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上扬0.9%,收报26,611.95点;综合指数.JALSH升0.7%至29,877.90点.[ID:nL5E7L33JH][.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3一度跌逾1.5%至一周低点,希腊债务疑虑拖累新兴市场,外国帐户持续在当地债市卖出,也对兰特构成压力.1617GMT兰特兑美元跌1.33%.稍早低见8.25.上周五在纽约市场收报8.10.[ID:nL5E7L33Q5][ZAR/](完)