《美国重要政经日程》--10月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1300 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)就"构思止赎回应上的政策机遇与挑战"发表谈话.

1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在国会联合经济委员会上发表"经济前景"证词.

1400 - 商务部公布8月工厂订单.

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券.

2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)