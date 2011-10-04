《台湾报摘》--工商时报10月4日

* 头版头条:

--最新指标显示,欧、美等地制造业景气呈现两样情.美、英制造业景气9月双双扩张,但欧元区制造业景气却降至25个月低点,透露欧洲经济持续低迷.

* 其他:

--受六轻工安事故冲击,台塑化(6505.TW)第三季苦吞史上第二单季亏损窘境;单季营业亏损23.35亿台币,税前亏损14.15亿台币,创下该公司2008年第四季来的亏损纪录.

--争取下一阶段证券商布局中国大陆商机,金管会已开始讨论两岸证券期货往来及投资许可办法,研议将券商赴陆投资限额由现行净值40%提高到60%;投资、参股大陆券商、基金管理公司门槛考虑自现行净值逾70亿台币,改为资本额逾50亿台币.

--景气趋缓,企业资金需求减少,前三季公股银行联贷金额下滑到326亿美元,较去年同期的393亿美元减少67亿美元,台湾和印度更是亚太地区"唯二"减少的市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.