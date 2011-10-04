《台湾报摘》--工商时报10月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--最新指标显示,欧、美等地制造业景气呈现两样情.美、英制造业景气9月双双扩张,但欧元区制造业景气却降至25个月低点,透露欧洲经济持续低迷.
* 其他:
--受六轻工安事故冲击,台塑化(6505.TW)第三季苦吞史上第二单季亏损窘境;单季营业亏损23.35亿台币,税前亏损14.15亿台币,创下该公司2008年第四季来的亏损纪录.
--争取下一阶段证券商布局中国大陆商机,金管会已开始讨论两岸证券期货往来及投资许可办法,研议将券商赴陆投资限额由现行净值40%提高到60%;投资、参股大陆券商、基金管理公司门槛考虑自现行净值逾70亿台币,改为资本额逾50亿台币.
--景气趋缓,企业资金需求减少,前三季公股银行联贷金额下滑到326亿美元,较去年同期的393亿美元减少67亿美元,台湾和印度更是亚太地区"唯二"减少的市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜/张雅菁
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。