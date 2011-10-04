《台湾报摘》--经济日报10月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--总统马英九表示,建构不动产交易实价登录制度後,将逐步落实"实价课税".财政部拟多管齐下,利用实价登记区域交易资料,在土地增值税、房屋税、地价税及所得税,推动实价课税制,买卖及持有非自用住宅者的不动产税负会逐年调升.
* 其他:
--苹果(AAPL.O)传将推出低阶iPhone4,抢进中低阶消费群,相关产品正在鸿海(2317.TW)集团巴西工厂组装.专业投资人认为,低阶iPhone4对价格更敏感,胜华科技2384.TW、TPK宸鸿(3673.TW)、鸿海等供应链,恐再次面临苹果砍价压力.
--经建会全力推动延揽外籍人才来台工作,希望劳委会松绑白领外劳限制,劳委会主委王如玄首度松口,将先松绑侨生及在台留学生,取消二年工作经验限制,薪资下限也将调降.
--多档台湾存托凭证(TDR)挂牌後股市即巨幅下跌,造成投资人损失,金管会决定强化TDR管理,包括事前审查、按季追踪资金用途、以及与他国签订监理合作协议(MOU)等三管齐下.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁/李盈茜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。