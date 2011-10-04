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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 08:31 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月4日-10月11日****

路透10月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月3日当周-------------------------------

10月4日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月1日当周 -- -0.2%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月1日当周 -- +4.2%

1400 美国工厂订单 8月 持平 +2.4%

耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -0.1%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.1%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%

10月5日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月30日当周 -- 767.9

再融资指数 -- 4,239.6

1130 美国Challenger企业计划裁员数量(个) 9月 -- 51,114

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加7.5 增加9.1

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 52.9 53.3

10月6日(四)

-- 美国ICSC连锁店销售 9月 -- +4.6%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 41.0 39.1

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.7

续请失业金人数(万人) 9月24日当周 372.4 372.9

1230 加拿大建筑许可 8月 +0.3% -0.6%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 57.6

(经季节调整) 54.0 56.4

10月7日(五)

1100 加拿大失业率 9月 7.3% 7.3%

1230 美国非农就业岗位变动(万个) 9月 增加6.0 持平

制造业就业岗位变动(万个) 持平 减少0.3

民间产业就业岗位变动(万个) 增加10 增加1.7

失业率 9.1% 9.1%

平均时薪 +0.2% -0.1%

每周平均工时(小时) 34.2 34.2

1400 美国趸售(批发)库存 8月 +0.5% +0.8%

趸售销售 +0.2% 持平

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月30日当周 -- 121.9

1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加77.5 增加119.7

----------------------------------10月10日当周------------------------------

10月10日(一)

哥伦布纪念日 美国政府机构与债市关闭,股市开市.

10月11日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月8日当周 -- --

1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 -- 18.47

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月8日当周 -- --

1400 美国就业趋势指数 9月 -- 100.8

1400 美国IBD消费者信心指数 10月 -- 39.9 (完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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