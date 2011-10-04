〔新西兰数据〕第三季企业信心略降,明年中前利率料维持不变

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿10月4日电---新西兰经济研究所(NZIER)周二表示,在全球前景不明确的背景下,新西兰第三季企业信心小幅减弱,让央行有足够馀裕,在明年中以前均可维持利率不变.
该研究所的季度企业意见调查显示,有净25%的受访企业预期未来六个月整体商业环境将改善,前一季持乐观态度的企业比例为净27%.
"该调查展现出在迈入全球经济不确定性的最新阶段,经济具有韧性."NZIER首席经济学家Shamubeel Eaqub在声明稿中指出.
多数调查问券是在新西兰上个月货币政策声明公布、遭两家评等机构降评和全球信心迅速恶化之前收到.
"我们预计企业目前比这些结果显示的更为不安." Eaqub称.
调查显示新西兰第三季企业活动稳定,零售和服务部门加速,抵减了制造及建筑业放缓的影响.
NZIER表示,经季节调整後有20%的企业预计自身的企业活动改善,持平前一季.
"最先应会在明年6月左右调高利率."Eaqub说.(完)
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--编译 张若琪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。