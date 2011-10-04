〔新西兰数据〕第三季企业信心略降,明年中前利率料维持不变

路透惠灵顿10月4日电---新西兰经济研究所(NZIER)周二表示,在全球前景不明确的背景下,新西兰第三季企业信心小幅减弱,让央行有足够馀裕,在明年中以前均可维持利率不变.

该研究所的季度企业意见调查显示,有净25%的受访企业预期未来六个月整体商业环境将改善,前一季持乐观态度的企业比例为净27%.

"该调查展现出在迈入全球经济不确定性的最新阶段,经济具有韧性."NZIER首席经济学家Shamubeel Eaqub在声明稿中指出.

多数调查问券是在新西兰上个月货币政策声明公布、遭两家评等机构降评和全球信心迅速恶化之前收到.

"我们预计企业目前比这些结果显示的更为不安." Eaqub称.

调查显示新西兰第三季企业活动稳定,零售和服务部门加速,抵减了制造及建筑业放缓的影响.

NZIER表示,经季节调整後有20%的企业预计自身的企业活动改善,持平前一季.

"最先应会在明年6月左右调高利率."Eaqub说.(完)

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