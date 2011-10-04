〔美国个股〕美国航空母公司AMR股价惨跌,破产阴影笼罩

* AMR股价一度大跌41%

* 分析师多怀疑该公司将诉请破产

* AMR称破产"并非我们的目标"

路透10月3日电---美国航空母公司AMR CorpAMR.N周一股价一度大跌41%,因市场愈发担心这家美国第三大航空业者正濒临破产,尽管该公司称破产"并非其目标".

AMR股价跌至2003年以来新低,跌幅也较同业来得惨重;美国航空类股普遍下跌,因忧心经济疲软可能冲击今年秋天旅运需求.

AMR发言人承认市场上的确有破产的揣测,但他不愿说明AMR是否考虑诉请Chapter 11破产保护.

"关于在法院监督下进行重整的传言与揣测,这肯定不是我们的目标,也不是我们的优先考量."他说道."我们知道我们必须改善业绩,我们正全神贯注地朝达成该目标前进."

在美国大型空运业者中,外界多认为美国航空的财务体质最差;AMR在纽约证交所交易的股票收盘大跌33%至1.98美元.

Maxim Group资深航空产业分析师Ray Neidl在最近一份报告中指出,"部分人士相信,对AMR及整体产业而言,预先规划好的破产计画是最好的方案."

但他在周一指出,该公司不是非得诉请破产不可.

在近期产业低潮中,美国航空是唯一一家没有进入破产程序进行重整的大型航空业者,也因此包括劳工成本在内的营运成本高于同业.(完)