〔美国个股〕美国航空母公司AMR股价惨跌,破产阴影笼罩

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* AMR股价一度大跌41%
* 分析师多怀疑该公司将诉请破产
* AMR称破产"并非我们的目标"
路透10月3日电---美国航空母公司AMR CorpAMR.N周一股价一度大跌41%,因市场愈发担心这家美国第三大航空业者正濒临破产,尽管该公司称破产"并非其目标".
AMR股价跌至2003年以来新低,跌幅也较同业来得惨重;美国航空类股普遍下跌,因忧心经济疲软可能冲击今年秋天旅运需求.
AMR发言人承认市场上的确有破产的揣测,但他不愿说明AMR是否考虑诉请Chapter 11破产保护.
"关于在法院监督下进行重整的传言与揣测,这肯定不是我们的目标,也不是我们的优先考量."他说道."我们知道我们必须改善业绩,我们正全神贯注地朝达成该目标前进."
在美国大型空运业者中,外界多认为美国航空的财务体质最差;AMR在纽约证交所交易的股票收盘大跌33%至1.98美元.
Maxim Group资深航空产业分析师Ray Neidl在最近一份报告中指出,"部分人士相信,对AMR及整体产业而言,预先规划好的破产计画是最好的方案."
但他在周一指出,该公司不是非得诉请破产不可.
在近期产业低潮中,美国航空是唯一一家没有进入破产程序进行重整的大型航空业者,也因此包括劳工成本在内的营运成本高于同业.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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