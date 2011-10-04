《外汇动态》欧元兑日圆停止单挂在100.50及100.00日圆-交易商

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0049GMT---欧元兑日圆EURJPY=上涨0.2%至101.120日圆,上日则是大跌.
东京一银行交易员表示,投机客仍大都是作空欧元,如果日本出口商在约0100GMT定盘期间没有卖单出笼,欧元/日圆料难以触及100.77日圆下方的10年新低位.
100.50日圆水准挂有停止单,之後是100.00日圆,交易商担心倘若这些停止单遭到触发,欧元/日圆的下行走势可能令美元/日圆承压,进而使得日本当局干预的可能性升高.
美元/日圆JPY=目前报76.66日圆,停止单挂在76.50日圆,就在今日低位76.53日圆略下方.(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选