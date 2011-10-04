《外汇动态》欧元兑日圆停止单挂在100.50及100.00日圆-交易商

0049GMT---欧元兑日圆EURJPY=上涨0.2%至101.120日圆,上日则是大跌.

东京一银行交易员表示,投机客仍大都是作空欧元,如果日本出口商在约0100GMT定盘期间没有卖单出笼,欧元/日圆料难以触及100.77日圆下方的10年新低位.

100.50日圆水准挂有停止单,之後是100.00日圆,交易商担心倘若这些停止单遭到触发,欧元/日圆的下行走势可能令美元/日圆承压,进而使得日本当局干预的可能性升高.

美元/日圆JPY=目前报76.66日圆,停止单挂在76.50日圆,就在今日低位76.53日圆略下方.(完)

--编译 戴素萍;审校 王冠中

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