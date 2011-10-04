〔韩国汇市〕韩元兑美元跌至14个月低位,因欧债疑虑罩顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月4日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初挫跌,因韩股受挫,此前希腊宣布可能无法达到年度赤字目标,引发希腊违约的恐慌.
韩元兑美元一度挫跌2.5%至1,208.2,为2010年7月22日以来最低水准,周五国内收盘价为1,178.1.
韩股综合股价指数.KS11重摔逾5.5%,银行股领跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。