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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 09:13 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元跌至14个月低位,因欧债疑虑罩顶

路透首尔10月4日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初挫跌,因韩股受挫,此前希腊宣布可能无法达到年度赤字目标,引发希腊违约的恐慌.

韩元兑美元一度挫跌2.5%至1,208.2,为2010年7月22日以来最低水准,周五国内收盘价为1,178.1.

韩股综合股价指数.KS11重摔逾5.5%,银行股领跌.

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