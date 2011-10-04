〔美国个股〕柯达债权人已与律师及重整顾问公司接洽--消息人士

* 柯达债券持有人可能建立委员会--消息人士

* 柯达债券持有人正与顾问公司洽商--消息人士

路透10月3日电---一名分析师及接近债权人的消息人士指出,在柯达EK.N审视其策略选项之际,该公司债权人已经开始与律师及重整顾问公司进行磋商.

经纪/交易商CRT Capital Group LLC的资深分析师暨总经理Amer Tiwana表示,破产暨重整顾问公司Houlihan Lokey正向债权人招手,有意担任债权人可能组成的临时委员会的代表.

一名接近债权人的消息人士指出,在柯达动用循环信用额度之後,债券持有人正探询各大律师事务所的建议.

柯达发言人Chris Veronda周一通过电子邮件发布声明指出,"我们必须重申我们无意诉请破产,且将履行债务.事实上,如您所知,我们今天已经支付债券票息.我们无法就别人选择去做的事情置评."

一名处理专利权销售的产业银行人士表示,柯达持续进行中的专利权出售所能取得的资金可能不如该公司预期.部分分析师估计,柯达出售专利权将可筹得20亿美元.

柯达周一股价收盘暴涨71.8%或0.56美元,至1.34美元.(完)