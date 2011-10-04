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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 09:28 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜连五日下跌,因希腊违约风险升高

路透吉隆坡10月4日电---伦敦期铜周二连续第五个交易日下跌,因希腊违约的风险升高,全球经济将落入衰退并使得工业金属需求下滑的担忧上升.

0106GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌3%至每吨6,782美元,延续上交易日的跌势.周二稍早时,期铜价格一度挫跌4%至6,712美元.

周一时期铜自14个月日低6,635美元反弹回升,但仍小幅收跌,报6,990美元.周五收盘价为7,018.50美元.

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