〔金属期市〕伦敦期铜连五日下跌,因希腊违约风险升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡10月4日电---伦敦期铜周二连续第五个交易日下跌,因希腊违约的风险升高,全球经济将落入衰退并使得工业金属需求下滑的担忧上升.
0106GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌3%至每吨6,782美元,延续上交易日的跌势.周二稍早时,期铜价格一度挫跌4%至6,712美元.
周一时期铜自14个月日低6,635美元反弹回升,但仍小幅收跌,报6,990美元.周五收盘价为7,018.50美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。