〔澳新汇市〕澳元与新西兰元触及数月低位,乐观经济数据几无助益

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼10月4日电---澳元与新西兰元周二双双触及数月低点,尾随受挫的欧元,无视于当地强劲的经济数据,因希腊问题令人担心会引爆全球银行业危机.
澳元/美元AUD=D4一度挫跌至0.9476美元,为去年9月以来最低,本周以来已挫跌2%.澳元之後扳回跌幅至0.9521,但跌破支撑位约0.9535/40,此为空头讯号.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。