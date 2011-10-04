版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 09:38 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元触及数月低位,乐观经济数据几无助益

路透惠灵顿/悉尼10月4日电---澳元与新西兰元周二双双触及数月低点,尾随受挫的欧元,无视于当地强劲的经济数据,因希腊问题令人担心会引爆全球银行业危机.

澳元/美元AUD=D4一度挫跌至0.9476美元,为去年9月以来最低,本周以来已挫跌2%.澳元之後扳回跌幅至0.9521,但跌破支撑位约0.9535/40,此为空头讯号.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐