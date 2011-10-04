〔投行观点〕瑞士信贷看好黄金,上调2012年金价预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月4日电---瑞士信贷上调2012年金价预估,称由于危机料将继续发展,明显受惠于金融市场变数及混乱的金价,可望进一步上涨.
"鉴于许多支撑金价迅速上扬的因素--最重要的是对全球经济崩溃的担忧--仍在,我们预计金价将继续复苏."分析师Tom Kendall在一份报告中指出.
Kendall现在预计金价会在2012年下半年登顶,但仍预估价格会在2013年从高点回落.
瑞士信贷目前预期2012年黄金每盎司料为1,850美元,高于先前预估的1,540美元.该行并预计2013年黄金均价每盎司1,790美元,2014年则料为1,425美元.
瑞士信贷还预估,2012年银价将升至33.70美元,2013年为30.60美元.
分析师称,目前白银要二度涨向50美元已愈来愈不可能发生.
有鉴于经济前景的不确定,瑞士信贷还认为铂金和钯金价格无法扭转9月所见的跌势.
"然而我们预期相较当前相对偏低的基期,2012年价格会有明显增幅."Kendall称.
他并表示铂金和钯金基本面展望令人振奋,供应依然紧俏,但汽车催化剂需求继续增加.
铂金2012年均价料为每盎司1,775美元,低于之前预估的1,990美元.而2013年料触及1,995美元,之前预估为2,200美元.
钯金2012年均价料为每盎司771美元,2013年为920美元;先前原预估2012年为950美元,2013年为1,200美元.(完)
--编译 张若琪;审校 王冠中
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