〔欧洲个股〕Dexia承诺将清理帐务,法国及比利时已准备好采取行动

* Dexia周一稍晚召开临时董事会

* 比利时财长称,必要时比利时和法国准备好采取行动

* 穆迪正在检讨Dexia评等,可能将之下调

* Dexia股价收盘大跌10%,欧洲银行股挫跌3%

路透卢森堡10月3日电---法国-比利时金融集团Dexia(DEXI.BR)周二誓言将清理帐务,而法国及比利时政府也准备好采取行动;此前外界对该公司希腊曝险的担忧,以及穆迪对该公司流动资金提出警告,导致其股价大跌.

Dexia周一傍晚召开临时董事会,一直开到深夜时分.

临时董事会结束後,该公司称其出售资产的规模使其在当前环境下受到打压,其将出售的资产中包括950亿欧元(1,260亿美元)的债券.

该公司并表示,已经要求执行长Pierre Mariani提出解决结构性问题的措施,而这些问题正损及其营运.

在Dexia发布声明前不久,Dexia两大股东--比利时与法国--才刚刚结束欧元区财经首长在卢森堡召开的会议.

比利时财长瑞德斯在要离开欧盟财长会议时向记者表示,"两国政府正在追踪情况,必要时将出手干预."

这家中大型银行业者所持有的希腊曝险部位,在希腊海外借款人中名列前茅,而近几周来该公司一直是媒体揣测焦点,认为该公司可能进行分拆,或者可能需要来自纳税人的另一波救助.

一名熟知状况的消息人士表示,Dexia的股东正积极避免增资,但该公司可能将法国地方放款事业Credit Local部分出售.

巴黎Natixis分析师Alex Koagne表示,在注资之前可能不会有分拆行动.

"需要先行注资,该公司才能够承受有毒资产的损失."他说道.

他估计Dexia需要50亿欧元的额外资本,才能符合巴塞尔III规定的第一级普通股资本比例9%.

欧洲银行类股指数.SX7P周一下跌2.8%.Dexia股价表现最为疲弱,挫低10.2%.

穆迪周一表示,Dexia进入市场筹资的管道进一步收窄,其A3的长期评等可能遭到调降.(完)