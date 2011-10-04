《外汇动态》散户投资人逢低敲进欧元/日圆及澳元/日圆

0138GMT---东京负责处理散户外汇交易的交易商们指出,在交叉汇率获得些许喘息下,东京散户投资人正逢低敲进欧元/日圆及澳元/日圆.

散户通常会自美元/日圆寻找其他货币兑日圆走势的线索,而美元/日圆受到避险资金流入及干预疑虑所支撑.

他们推高欧元/日圆EURJPY=0.3%至101.315日圆,进一步脱离今日稍早所创10年低位100.77,而澳元/日圆AUDJPY=则持稳于72.94.

美元/日圆JPY=涨0.1%至76.72日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

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