〔全球金融〕G20金融稳定委员会支持大型银行额外资本附加费规定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世10月3日电---由20国集团(G20)委任的金融稳定委员会(FSB)周一无视行业的反对声浪,对监管者上月定案的计画予以支持,该计画要求全球大型银行持有最高达资产2.5个百分点的额外资本缓冲,以避免未来援助行动中动用纳税人资金,如此一来该计画已跨越一道重要障碍.
FSB委员会主席德拉吉(Mario Draghi)确认银行将需遵守费率在1%-2.5%间的资本需求附加费规定.该规定由2016年逐步导入,一反计画份量会加以缓和的揣测.
若立即实施附加费规定,将有28家银行受影响,最可能包括在名单内的有汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)和高盛(GS.N).(完)
--编译 张若琪;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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