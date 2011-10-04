〔全球金融〕G20金融稳定委员会支持大型银行额外资本附加费规定

路透苏黎世10月3日电---由20国集团(G20)委任的金融稳定委员会(FSB)周一无视行业的反对声浪,对监管者上月定案的计画予以支持,该计画要求全球大型银行持有最高达资产2.5个百分点的额外资本缓冲,以避免未来援助行动中动用纳税人资金,如此一来该计画已跨越一道重要障碍.

FSB委员会主席德拉吉(Mario Draghi)确认银行将需遵守费率在1%-2.5%间的资本需求附加费规定.该规定由2016年逐步导入,一反计画份量会加以缓和的揣测.

若立即实施附加费规定,将有28家银行受影响,最可能包括在名单内的有汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、巴克莱(BARC.L)和高盛(GS.N).(完)