《外汇动态》欧元在空头回补带动下小涨,但料将呈缓步下跌

0220GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.3%,回到1.32美元上方,因风险资产出现少量空头回补,但多位交易员指出,欧元恢复下跌只不过是时间问题,但之後下跌速度将放缓.

"我认为目前欧元已经跌了好大一段.下一个重大事件是欧洲央行周四政策会议,除非再次出现恐慌性抛盘,否则我认为在欧洲央行会议之前欧元仅会再下跌100个基点左右."一名日系大型银行的交易员表示.

他并指出,他预期12月底触及的1.3055美元低点将是欧元的重大支撑.

多位分析师提到,在跌到上述支撑之前,将会在1.3140寻获另一重大支撑,该点位为2010年8月低点至2011年5月高点的76.4%回档位,必须果断跌破该点,才会继续下探1.3055支撑.(完)