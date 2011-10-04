《外汇动态》欧元在空头回补带动下小涨,但料将呈缓步下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0220GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.3%,回到1.32美元上方,因风险资产出现少量空头回补,但多位交易员指出,欧元恢复下跌只不过是时间问题,但之後下跌速度将放缓.
"我认为目前欧元已经跌了好大一段.下一个重大事件是欧洲央行周四政策会议,除非再次出现恐慌性抛盘,否则我认为在欧洲央行会议之前欧元仅会再下跌100个基点左右."一名日系大型银行的交易员表示.
他并指出,他预期12月底触及的1.3055美元低点将是欧元的重大支撑.
多位分析师提到,在跌到上述支撑之前,将会在1.3140寻获另一重大支撑,该点位为2010年8月低点至2011年5月高点的76.4%回档位,必须果断跌破该点,才会继续下探1.3055支撑.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。