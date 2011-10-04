〔希腊经济〕2012年料持续陷于衰退,改善财政努力面临威胁(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典10月3日电---周一公布的预算数据显示,希腊明年仍将陷于经济衰退,希腊致力减赤及摆脱债务危机的努力面临威胁.
希腊政府与国际金援机构谈判後,向国会呈交2012年预算草案,内容显示希腊经济2012年将连续第四年萎缩,下滑2.5%,今年经济预估衰退5.5%.
此数字大致符合国际货币基金组织(IMF)日前的预测,但远比7月协商第二轮纾困时的预估恶化.
希腊政府已承认无法达成今年减赤目标,并决定新的撙节措施,以达到2012年修改後的新目标.预算案预测今年赤字相当于国内生产总值(GDP)的8.5%,远超出与欧盟/IMF协议的目标7.6%.
预算草案称,明年希腊债务比重将增加到接近GDP的173%,高于2011年的162%.经济增幅是决定希腊债务是否可以承担或是必须违约的关键因素.
根据预算草案,2012年失业率将达到16.4%纪录高位,今年为15.3%.青年失业率比全国平均水准高出一倍以上.
欧盟/IMF审查人员仍在检视政府数据,尚未同意拨付一批80亿欧元援助资金.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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