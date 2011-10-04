〔台湾债市〕殖利率陷入整理,政府基金拉抬股市令多头举步不前

路透台北10月4日电---台湾债市主要殖利率周二陷入整理.因今日台股抗跌,政府基金拉抬台积电(2330.TW)等权重股,令即将破底的股市迅速收敛跌幅,终场更由黑翻红,债市多头眼见势不可为,操作转趋保守.

交易商并表示,央行继续引导短率上升的效应仍在盘面发酵,五年增额券100/6R发行前交易殖利率缓步弹升,也使得10年券100/9虽有美债价格上涨的利多带动,殖利率跌幅受限.

"短券面临短率上扬压力,长券卖盘又惜售,让盘势相当无趣."一位寿险业交易员说.

另一证券商交易员则认为,除100/6R承受短率拉抬的压力外,100/9的筹码集中度偏低,也让多头攻势受到影响.台债在短中长券各有因素限制的状况下,欲出现明确走势不易,短期仍不脱整理格局.

虽然台湾宣布暂停升息,但昨日央行仍委托大型金融机构拆入隔夜资金利率上调至0.389%,原在0.388%.央行也将在周五竞标364天期定期存单,收缩市场资金的态度并未放松.

台湾股市周二收涨0.48%,尽管希腊金融危机愈演愈烈的担忧挥之不去,但看到政府基金进场买入台积电(2330.TW)等权值股,令台积电收高0.73%.大盘加权股价指数.TWII则收报7,047.87点,开盘後曾一度低见6,889.99点.

美国公债价格周一大涨,有关希腊将无法实现赤字目标的消息拖累股市走低,而市场押注美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新的刺激计划将仅会导致公债收益率进一步走低.指标10年期公债US10YT=RR价格攀升1-4/32,收益率从上周五尾盘的1.92%回落至1.79%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6R A00106R=TWO +1.25 0.9925 0.9700-0.9925 93.5

10 100/9 A00109=TWO -0.42 1.2601 1.2425-1.2644 375.5

20 100/7 A00107=TWO -2.89 1.6988 1.6988-1.6988 0.5

时序进入10月後,交易商表示,由于季底作帐因素消失,长券端的筹码供应更加稀少,卖盘惜售的结果,令20及30年券在盘面的交易稀稀落落.台债只剩下100/9还有交易商撑场,整体盘势相当冷清.

"场外交易更冷,卖盘的开价很远,不可能成交."一寿险业交易员说.

另一寿险业交易员则提及,长券成交不易的状况,将会维持到下周五(14日)20年增额券100/7R开始发行前交易为止.不过以实质买盘通常要等到标债时才表态的特性来看,届时成交量也会相当低.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.6988

10 100/9 A00109=TWO 1.2601

5 100/6 A00106=TWO 0.9845

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)