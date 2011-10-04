〔汽车产业〕美国9月汽车销量增长近10%,纾缓经济二度衰退疑虑

路透底特律10月3日电---美国9月汽车销量成长近10%,纾缓经济二度衰退的疑虑,汽车大厂亦预计今年内汽车销售将增强.

通用汽车(GM.N)销量增加20%,而福特汽车(F.N)及克莱斯勒集团则分别增长9%及27%.

力图摆脱日本3月震灾阴霾的丰田汽车(7203.T)及本田汽车(7267.T)销量则分别下降近18%及8%.

9月汽车销售较上年同期成长9.9%,销售年率达1,310万辆汽车,为4月以来最高水准.

通用汽车销售部门主管Don Johnson表示,9月汽车销售及近期其他经济数据"均表明经济成长放缓,而非二度衰退."

"由于经济似乎略微回稳,我认为许多延後购买新车的人现在终于换新车了,"福特的分析师Jenny Lin指出.

欧洲汽车销售的情况则迥异于美国,西班牙及意大利9月汽车销售降至15年来最低水准,而法国销量亦告下滑.

日本9月汽车销售也下降,降幅为2.1%.

日产汽车在美国的销量增加25%.福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)则成长36%,增幅为前10大汽车业者之冠.

9月时皮卡车(pickup truck)及运动型多功能车(运动休旅车,SUV)销售特别畅旺,受当月汽油价格平稳及加速促销所提振.

"最糟的情况已过,我们预计10月起销量均会超越上年同期水准,一直到第四季销售均将持续成长,"丰田驻美销售主管Bob Carter表示.

保险业者Nationwide首席分析师Paul Ballew指出,他预计一直到12月为止,美国每月销售年率都将维持在1,300万辆以上.

在汽车业景气反转之前,美国每年平均销售将近1,700万辆汽车.销量自2008年起下跌,在2009年降至1980年代初期以来最低水准,达1,040万辆.(完)