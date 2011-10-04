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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 11:33 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,投信找券需求增但资金不滥

路透台北10月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持于既有区间.月初资金陆续回流,整体资金供应状况平稳,但也未特别氾滥,令成交利率趋于稳定.

资金调度人士指出,投信有申购款流入,加上部份定存到期暂放RP市场,投信端找券需求增加,尤以公司债与可转换公司债特别抢手,连带使得交易商承作公债变得轻松许多.

另外,也见寿险及一般企业馀钱流入市场,推估为此前季底作帐的资金回流.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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