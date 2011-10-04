〔台湾债市〕RP利率持平,投信找券需求增但资金不滥

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持于既有区间.月初资金陆续回流,整体资金供应状况平稳,但也未特别氾滥,令成交利率趋于稳定.
资金调度人士指出,投信有申购款流入,加上部份定存到期暂放RP市场,投信端找券需求增加,尤以公司债与可转换公司债特别抢手,连带使得交易商承作公债变得轻松许多.
另外,也见寿险及一般企业馀钱流入市场,推估为此前季底作帐的资金回流.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.71%,同于上日.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。