〔日本债市〕公债期货上涨,因希腊违约疑虑升高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月4日电---日本政府公债期货周二上涨,因股市在上交易日大跌後续跌,投资人持续撤离风险资产,因益发怀疑希腊有无能力避开违约.10年期公债收益率因而跌破1%水准.
市场人士表示,对全球金融动荡及衰退的担忧加剧,促使日债市场人士回补之前为周二10年券标售进行对冲所建立的空头部位.
"尽管日债市场为今日10年券标售做好准备,期货仍大幅上涨,成交量也放大.一些市场人士可能已经被迫回补标售前所建立的空仓,"一欧系经纪商交易员表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。