版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 11:28 BJT

〔日本债市〕公债期货上涨,因希腊违约疑虑升高

路透东京10月4日电---日本政府公债期货周二上涨,因股市在上交易日大跌後续跌,投资人持续撤离风险资产,因益发怀疑希腊有无能力避开违约.10年期公债收益率因而跌破1%水准.

市场人士表示,对全球金融动荡及衰退的担忧加剧,促使日债市场人士回补之前为周二10年券标售进行对冲所建立的空头部位.

"尽管日债市场为今日10年券标售做好准备,期货仍大幅上涨,成交量也放大.一些市场人士可能已经被迫回补标售前所建立的空仓,"一欧系经纪商交易员表示.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐