《热点透视》希腊可以脱离死亡螺旋

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 李婷仪

路透伦敦10月3日电---这个故事让人太熟悉了:希腊承诺实施撙节措施以换取纾困金;然後希腊未能达成预算目标;接着欧元区政府和国际货币基金组织(IMF)出言威吓;希腊又再承诺会节省更多开支;撙节措施开始了;希腊又没能达成目标.雅典方面的最新预算数据证实了希腊正陷入一个恶性循环.全球经济放缓令去年施行的撙节方案冲击加剧,所以希腊将无法达成纾困计画的条件.

新出炉的坏数据让欧元区和IMF压力更大了.欧盟/IMF必须在未来数日决定是否拨付80亿欧元纾困金.他们有三个不太吸引人的选择.一是要求希腊实施更多节支措施--不过希腊政府会恳求说这在政治上已经是最大限度了.再者,欧盟/IMF可以归咎于低迷景况,然後把纾困金拿出来--但会丧失其身为严格借贷人的信用.最後,欧盟/IMF可以在允许的时间内继续扮黑脸.这对债权人而言颇有道理,因为他们认为希腊并没有尽全力让财政上轨道.不过逼太紧的话将增加希腊无序违约的风险.

自我挫败的撙节循环不能永远持续.但希腊需要一套让财政和经济改头换面的方法把恶性循环扭转成良性循环.希腊必须严格执行徵税,缩编公共部门,并提振经济竞争力.国际借贷人也应尽一臂之力.理想情况是,欧元区同意采取较7月协议时更大的债务重组,当时的结论仅迫使银行业减记21%其所持的希腊债券价值.

不过欧盟也可提供更多经济援助.Breugel智库已建议将未动用的欧盟结构基金进行杠杆操作,以做为针对高等教育改革、补贴内部贬值、改善中小型企业取得融资管道的大型计画之一部分.这类的努力需要好几年的时间才能见到成果.与此同时撙节措施仍将持续存在.不过希腊人会体认到,欧元区能提供给他们的不是只有痛苦而已.(完)