〔台湾央行〕共发行666亿台币存单,发行馀额增加635亿

路透台北10月4日电---台湾央行周二表示,今日共发行666亿台币存单.相较存单到期金额31亿,存单发行馀额增加635亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期652亿台币,利率为0.87%;91天期9亿台币,利率为0.93%;182天期5亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行2,818.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,035.3亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负204亿台币,累计超额准备为1,990亿,加计前期1%的超额准备为3,185亿台币.(完)