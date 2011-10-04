主要国家经济指标预测--10月5日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.5%
0743 意大利Markit服务业PMI 9月 47.3 48.4
0748 法国Markit服务业PMI 9月 52.5 52.5
综合PMI -- 50.7
0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.3 50.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 49.1 49.1
综合PMI 49.2 49.2
0828 英国CIPS服务业PMI 9月 50.5 51.1
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%
(较上年同期) -0.7% -0.2%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月30日当周 -- 767.9
再融资指数 -- 4,239.6
1130 美国Challenger企业计划裁员数量(个) 9月 -- 51,114
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加7.5 增加9.1
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 52.9 53.3
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,702
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超584
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 47.48 --
0030 澳洲建筑许可 8月 +11.4% +1.0%
民间房屋建筑许可 -1.0% --
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 顺差31 顺差19
进口 252.66 --
出口 283.66 --
0130 日本加班工资(较上年同期) 8月 -2.2% --
0330 澳洲央行利率决定 10月 4.75% 4.75%
0830 英国建筑业PMI 9月 50.1 51.5
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% -0.2%
(较上年同期) +5.9% +5.8%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月1日当周 +0.1% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月1日当周 +4.1% --
1400 美国工厂订单 8月 -2.0% 持平
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -0.1% --
扣除运输的耐久财订单 -0.2% --
扣除国防的耐久财订单 -0.2% --
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.9% --
2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 3,033.8 -- (完)
--整理 龚芳;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。