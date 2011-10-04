〔澳洲股市〕收盘下跌0.6%,因希腊债务疑虑升高且金属价格走低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月4日电---澳洲股市周二收跌0.6%,因对希腊能否避免违约的疑虑升高,令投资人规避风险较高资产,而金属价格走低也冲击矿业股.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌24.9点,报3,872.1点.该指数周一在清淡交投中挫低2.8%.
全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)触及两年低位,因金属价格下滑.(完)
--编译 张若琪;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。