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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 13:34 BJT

〔澳洲股市〕收盘下跌0.6%,因希腊债务疑虑升高且金属价格走低

路透10月4日电---澳洲股市周二收跌0.6%,因对希腊能否避免违约的疑虑升高,令投资人规避风险较高资产,而金属价格走低也冲击矿业股.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌24.9点,报3,872.1点.该指数周一在清淡交投中挫低2.8%.

全球矿业巨擘力拓(RIO.AX)触及两年低位,因金属价格下滑.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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