〔澳新汇市〕澳元挫跌至一年低位,受澳洲央行温和言论影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿10月4日电---澳元周二触及一年新低,此前澳洲央行意外表态为最早于下月降息敞开大门;而新西兰元则因全球资金寻求避险而暴跌至六个月低位.
澳元/美元AUD=D4低见0.9454,贬值约0.005美元;稍早澳洲央行表明通胀前景改善,将增加刺激政策的空间[ID:nCN2001963].
澳元/美元最新报价为0.9507美元,本周迄今贬值幅度达1.7%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。