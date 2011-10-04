版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 13:56 BJT

〔澳新汇市〕澳元挫跌至一年低位,受澳洲央行温和言论影响

路透悉尼/惠灵顿10月4日电---澳元周二触及一年新低,此前澳洲央行意外表态为最早于下月降息敞开大门;而新西兰元则因全球资金寻求避险而暴跌至六个月低位.

澳元/美元AUD=D4低见0.9454,贬值约0.005美元;稍早澳洲央行表明通胀前景改善,将增加刺激政策的空间[ID:nCN2001963].

澳元/美元最新报价为0.9507美元,本周迄今贬值幅度达1.7%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐